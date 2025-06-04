Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Блажей Чех . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Блажей Чех

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Блажей Чех, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Филип Куджава, в том матче победу одержали хозяева.