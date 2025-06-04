Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Stanislaw Wnek — Adam Kasperski . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Stanislaw Wnek — Adam Kasperski

Команда Stanislaw Wnek в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Stanislaw Wnek, в том матче победу одержали хозяева.