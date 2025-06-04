04.06.2025
Смотреть онлайн Дариуш Вробель - Stanislaw Wnek 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Дариуш Вробель — Stanislaw Wnek . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 0
04 июня 2025
Превью матча Дариуш Вробель — Stanislaw Wnek
История последних встреч
Дариуш Вробель
Stanislaw Wnek
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Дариуш Вробель
3:2
Stanislaw Wnek
Комментарии к матчу