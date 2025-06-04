Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Wloczko — Grzegorz Poliniewicz . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Wloczko — Grzegorz Poliniewicz

Команда Krzysztof Wloczko в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Grzegorz Poliniewicz, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Grzegorz Poliniewicz, в том матче победу одержали хозяева.