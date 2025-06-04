Смотреть онлайн Кржиштоф Капик - Krzysztof Wloczko 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Кржиштоф Капик — Krzysztof Wloczko . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .
Превью матча Кржиштоф Капик — Krzysztof Wloczko
Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Krzysztof Wloczko, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.