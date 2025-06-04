Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vitek Dvorak — Denis Hofman . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Vitek Dvorak — Denis Hofman

Команда Vitek Dvorak в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Denis Hofman, в том матче победу одержали хозяева.