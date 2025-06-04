Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Frantisek Just — Дэниэл Тума . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Frantisek Just — Дэниэл Тума

Команда Frantisek Just в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Дэниэл Тума, в том матче победу одержали хозяева.