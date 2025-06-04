Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ваврецка — Martin Huk . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Михал Ваврецка — Martin Huk

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Martin Huk, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Михал Ваврецка, в том матче победу одержали хозяева.