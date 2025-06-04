Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ваврецка — Matous Klimenta . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Михал Ваврецка — Matous Klimenta

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Matous Klimenta, в том матче победу одержали гостьи.