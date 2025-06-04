Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Михал Ваврецка - Matous Klimenta 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Михал ВаврецкаMatous Klimenta . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Михал Ваврецка
Завершен
3 : 1
04 июня 2025
Matous Klimenta
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Михал Ваврецка — Matous Klimenta

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Matous Klimenta, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Михал Ваврецка
Михал Ваврецка
Matous Klimenta
Михал Ваврецка
1 победа
2 побед
33%
67%
23.10.2025
Matous Klimenta
Matous Klimenta
2:3
Михал Ваврецка
Михал Ваврецка
Обзор
11.08.2025
Matous Klimenta
Matous Klimenta
3:2
Михал Ваврецка
Михал Ваврецка
Обзор
04.06.2025
Михал Ваврецка
Михал Ваврецка
0:3
Matous Klimenta
Matous Klimenta
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лидс Лидс
Челси Челси
3 Декабря
23:15
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
3 Декабря
22:45
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
3 Декабря
22:30
Ливерпуль Ливерпуль
Сандерленд Сандерленд
3 Декабря
23:15
Интер Милан Интер Милан
Венеция Венеция
3 Декабря
23:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
3 Декабря
22:30
Бернли Бернли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 Декабря
22:30
Вулвергемптон Вулвергемптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3 Декабря
22:30
КД Кинтанар-дель-Рей КД Кинтанар-дель-Рей
Эльче Эльче
3 Декабря
23:00
Торрент Торрент
Реал Бетис Реал Бетис
3 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA