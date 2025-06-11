Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Канада - Кот-д'Ивуар 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: КанадаКот-д'Ивуар . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени . Судить этот матч будет Filip Dujic.

МСК
Международный матч
Канада
Завершен
0 : 0
11 июня 2025
Кот-д'Ивуар
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
21'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
36'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
45'
Угловой
Канада - Угловой
45+4'
Угловой
Канада - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
77'
Угловой
Канада - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Канада — Кот-д'Ивуар

Команда Канада в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.

Канада Канада
3
Канада
Сэм Адекугбе
11
Канада
Daniel Jebbison
25
Канада
Jayden Nelson
22
Канада
Ричмонд Ларри
13
Канада
Дерек Корнелиус
9
Канада
Кайл Ларин
20
Канада
Ali Ahmed
5
Канада
Joel Waterman
21
Канада
Хонатан Осорио
1
Канада
Дейн Сен-Клер
8
Канада
Исмаэль Коне
Тренер
США
Джесси Марш
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
21
Кот-д'Ивуар
Parfait Guiagon
17
Франция
Clement Akpa
10
Кот-д'Ивуар
Simon Adingra
5
Кот-д'Ивуар
Уилфрид Стефан Синго
18
Кот-д'Ивуар
Ибраим Сангаре
3
Кот-д'Ивуар
Н`Кломанде Гислен Конан
19
Кот-д'Ивуар
Николя Пепе
8
Кот-д'Ивуар
Франк Кесси
20
Франция
Evann Guessand
7
Кот-д'Ивуар
Odilon Kossounou
23
Кот-д'Ивуар
Бадра Али Сангаре

Статистика матча

Владение мячом
Канада Канада
44%
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
56%
Атаки
86
91
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
0
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 15 матчей) Filip Dujic назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA