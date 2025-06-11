Смотреть онлайн Канада - Кот-д'Ивуар 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Канада — Кот-д'Ивуар . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени . Судить этот матч будет Filip Dujic.
Превью матча Канада — Кот-д'Ивуар
Команда Канада в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).
За последние 15 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 13% (2 из 15 матчей) Filip Dujic назначал пенальти