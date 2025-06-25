Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Фламенго 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: Лос-Анджелес ФКФламенго, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Camping World Stadium. Судить этот матч будет Salman Ahmad Falahi.

МСК, 3 тур, Стадион: Camping World Stadium
ФИФА - Клубный кубок мира
Лос-Анджелес ФК
Завершен
1 : 1
25 июня 2025
Фламенго
Денис Буанга 84'
Wallace Yan de Souza Barreto 86'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Денис Буанга icon
84'
Wallace Yan de Souza Barreto icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
LAFC - Угловой
16'
Угловой
Фламенго - Угловой
23'
Угловой
Фламенго - Угловой
34'
Угловой
Фламенго - Угловой
37'
Угловой
LAFC - Угловой
43'
Угловой
Фламенго - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
48'
Угловой
Фламенго - Угловой
58'
Угловой
Фламенго - Угловой
84'
Денис Буанга - 1-ый Гол забит с передачи Тимоти Тилльманн
86'
Wallace Yan de Souza Barreto - 2-ой Гол забит с передачи Жоржиньо
90'
Угловой
LAFC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0

Превью матча Лос-Анджелес ФК — Фламенго

Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
5
Бразилия
Марлон
33
США
Аарон Лонг
4
Колумбия
Эдди Сегура
14
Испания
Сержи Паленсия
6
Бразилия
Igor
8
США
Марко Антонио Делгадо
24
США
Райан Холлингсхед
26
Нидерланды
Джавиро Дилросун
99
Габон
Денис Буанга
30
Венесуэла
David Emmanuel Martinez Morales
Тренер
США
Стивен Черундоло
Фламенго Фламенго
1
Аргентина
Agustin Rossi
2
Уругвай
Гильермо Варела
3
Бразилия
Leo Ortiz
13
Бразилия
Данило
26
Бразилия
Алекс Сандро
52
Бразилия
Evertton Gustavo Fernandes Araujo
29
Бразилия
Аллан Родригес де Соуза
7
Бразилия
Луис Араужо
10
Уругвай
Джорджиан Де Арраскаэта
11
Бразилия
Эвертон
9
Бразилия
Pedro
Тренер
Бразилия
Филипе Луис

Статистика матча

Владение мячом
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
34%
Фламенго Фламенго
66%
Атаки
52
62
Угловые
3
6
Фолы
2
5
Удары (всего)
2
9
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Salman Ahmad Falahi (Катар).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Salman Ahmad Falahi назначал пенальти

Игры 3 тур
05.07.2025
Реал Мадрид
3:2
Боруссия Дортмунд
Завершен
05.07.2025
ПСЖ
2:0
Бавария Мюнхен
Завершен
05.07.2025
Палмейрас
1:2
Челси
Завершен
04.07.2025
Флуминенсе
2:1
Аль-Хилал
Завершен
27.06.2025
ФК Зальцбург
0:3
Реал Мадрид
Завершен
27.06.2025
Аль-Хилал
2:0
Пачука
Завершен
26.06.2025
Ювентус
2:5
Манчестер Сити
Завершен
26.06.2025
Касабланка
1:2
Аль-Айн
Завершен
26.06.2025
Интер Милан
2:0
Ривер Плейт
Завершен
26.06.2025
Урава Редс
0:4
Монтеррей
Завершен
25.06.2025
Мамелоди
0:0
Флуминенсе
Завершен
25.06.2025
Боруссия Дортмунд
1:0
Улсан Хюндай
Завершен
25.06.2025
Лос-Анджелес ФК
1:1
Фламенго
Завершен
25.06.2025
Эсперанс
0:3
Челси
Завершен
24.06.2025
Бенфика
1:0
Бавария Мюнхен
Завершен
24.06.2025
Окленд Сити
1:1
Бока Х
Завершен
24.06.2025
Интер Майами
2:2
Палмейрас
Завершен
24.06.2025
ФК Порту
4:4
Аль-Ахли Каир
Завершен
Комментарии к матчу
