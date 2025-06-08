Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Пеньяроль - Дефенсор 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая: ПеньярольДефенсор, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Andres Matonte.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Campeon del Siglo
Чемпионат Уругвая
Пеньяроль
31'
64'
89'
Завершен
3 : 0
08 июня 2025
Дефенсор
Пеньяроль icon
31'
Счет после первого тайма 1:0
Пеньяроль icon
64'
Пеньяроль icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Дефенсор - Угловой
8'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
12'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
25'
Угловой
Дефенсор - Угловой
31'
Пеньяроль - 1-ый Гол
40'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
61'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
64'
Пеньяроль - 2-ой Гол
89'
Пеньяроль - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Дефенсор - Угловой
90+2'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Пеньяроль — Дефенсор

Пеньяроль Пеньяроль
50
Уругвай
Diego Garcia
23
Уругвай
Javier Mendez
20
Уругвай
Pedro Milans
10
Уругвай
Leonardo Fernandez
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
29
Аргентина
Эрик Ремеди
34
Уругвай
Nahuel Herrera
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
7
Уругвай
Javier Cabrera
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
25
Уругвай
Мартин Кампанья
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре
Дефенсор Дефенсор
3
Уругвай
Гиллермо де лос Сантос
14
Уругвай
Patricio Pacifico
25
Мексика
Xavier Biscayzacu
12
Уругвай
Kevin Dawson
11
Уругвай
Adrian Agazzi
6
Уругвай
Mauricio Amaro
5
Уругвай
German Barrios
13
Уругвай
Nahuel Furtado
10
Уругвай
Matias Abaldo
45
Уругвай
Франчиско Гинелла
15
Уругвай
Juan Viacava
Тренер
Уругвай
Игнасио Итурралде

История последних встреч

Пеньяроль
Пеньяроль
Дефенсор
Пеньяроль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.10.2025
Дефенсор
Дефенсор
0:2
Пеньяроль
Пеньяроль
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пеньяроль Пеньяроль
50%
Дефенсор Дефенсор
50%
Атаки
142
113
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 81 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 16 матчей) Andres Matonte назначал пенальти

Игры 3 тур
09.06.2025
Насиональ
2:1
Бостон Ривер
Завершен
08.06.2025
Ювентуд
2:1
Расинг Монтевидео
Завершен
08.06.2025
Прогресо
1:0
Мирамар Мисьонес
Завершен
08.06.2025
Пеньяроль
3:0
Дефенсор
Завершен
07.06.2025
Мон. Уондерерз
1:1
Плаза Колония
Завершен
07.06.2025
Данубио
3:2
Торке
Завершен
07.06.2025
Ливерпуль
2:1
Серро-Ларго
Завершен
07.06.2025
Серро
1:0
CA Ривер Плейт
Завершен
Комментарии к матчу
