27.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Аргентины по футболу: Тигре — Банфилд, 5 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Деллажиованна.
МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Хосе Деллажиованна
Кубок Аргентины по футболу
Lorenzo Scipioni
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Blas Armoa
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2
Текстовая трансляция
14'
Тигре - Угловой
24'
Банфилд - Угловой
28'
Банфилд - Угловой
30'
Тигре - Угловой
30'
Lorenzo Scipioni - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
72'
Тигре - Угловой
76'
Blas Armoa - 2-ой Гол
80'
Банфилд - Угловой
85'
Тигре - Угловой
90+3'
Банфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2
