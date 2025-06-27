Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Тигре - Банфилд 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Аргентины по футболу: ТигреБанфилд, 5 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Деллажиованна.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Хосе Деллажиованна
Кубок Аргентины по футболу
Тигре
Lorenzo Scipioni 30'
Blas Armoa 76'
Завершен
2 : 0
27 июня 2025
Банфилд
Lorenzo Scipioni icon
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Blas Armoa icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Тигре - Угловой
24'
Угловой
Банфилд - Угловой
28'
Угловой
Банфилд - Угловой
30'
Угловой
Тигре - Угловой
30'
Lorenzo Scipioni - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
72'
Угловой
Тигре - Угловой
76'
Blas Armoa - 2-ой Гол
80'
Угловой
Банфилд - Угловой
85'
Угловой
Тигре - Угловой
90+3'
Угловой
Банфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2

Превью матча Тигре — Банфилд

Тигре Тигре
12
Аргентина
Felipe Tomas Zenobio
42
Уругвай
Рамон Ариас
2
Аргентина
Joaquin Laso
14
Аргентина
Tomas Cardona
24
Аргентина
Federico Alvarez
10
Аргентина
Jabes Saralegui
23
Аргентина
Gonzalo Agustin Pineiro
22
Аргентина
Julian Lopez
21
Аргентина
Sebastian Luciano Emanuel Medina
29
Аргентина
Ignacio Russo
9
Аргентина
Jose David Romero
Банфилд Банфилд
1
Аргентина
Facundo Sanguinetti
3
Колумбия
Danilo Arboleda
14
Аргентина
Сержио Виттор
26
Аргентина
Nicolas Meriano
24
Аргентина
Santiago Lopez
5
Аргентина
Martin Rio
10
Аргентина
Gonzalo Rios
35
Аргентина
Santiago Esquivel
33
Аргентина
Luis Ignacio Abraham
9
Аргентина
Bruno Christian Sepulveda
16
Уругвай
Mauro Mendez

Статистика матча

Владение мячом
Тигре Тигре
50%
Банфилд Банфилд
50%
Атаки
64
67
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
7
2
Игры 5 тур
03.08.2025
Сан Мартин Т
0:3
Ривер Плейт
Завершен
05.07.2025
Сан Лоренцо
0:0
Куилмес
Завершен
04.07.2025
Институто
2:3
Хуракан
Завершен
03.07.2025
Расинг Авелланеда
3:1
San Martin SJ
Завершен
29.06.2025
Химнасия Мендоса
1:2
Индепендьенте
Завершен
28.06.2025
Росарио Централ
0:0
Санта Фе
Завершен
27.06.2025
Тигре
2:0
Банфилд
Завершен
Комментарии к матчу
