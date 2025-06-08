Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Леонес Негрос - Тапатио 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: Леонес НегросТапатио, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Мексика - Лига де Экспансион
Леонес Негрос
77'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Тапатио
49'
59'
Счет после первого тайма 0:0
Тапатио icon
49'
Тапатио icon
59'
Леонес Негрос icon
77'
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,5
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
13'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
16'
Угловой
Тапатио - Угловой
22'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
33'
Угловой
Тапатио - Угловой
36'
Угловой
Тапатио - Угловой
45+3'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Тапатио - Угловой
49'
Тапатио - 1-ый Гол
55'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
59'
Тапатио - 2-ой Гол
69'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
77'
Леонес Негрос - 3-ий Гол
90'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
90+4'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,5

Превью матча Леонес Негрос — Тапатио

История последних встреч

Леонес Негрос
Леонес Негрос
Тапатио
Леонес Негрос
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Леонес Негрос
Леонес Негрос
1:1
Тапатио
Тапатио
Обзор

Статистика матча

Атаки
121
86
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
7
3
Игры 1 тур
30.11.2025
Ирапуато
0:0
Jaiba Brava
Завершен
04.08.2025
Тапатио
2:0
Атлетико Ла-Пас
Завершен
03.08.2025
Койотс
1:1
Закатекас
Завершен
03.08.2025
Jaiba Brava
1:0
Леонес Негрос
Завершен
03.08.2025
Атланте
1:1
ФК Тепатитлан
Завершен
02.08.2025
Коррекаминос УАТ
1:1
Атлетико Морелия
Завершен
02.08.2025
Ирапуато
4:1
Венадос
Завершен
Комментарии к матчу
