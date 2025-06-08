08.06.2025
Смотреть онлайн Леонес Негрос - Тапатио 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Леонес Негрос — Тапатио, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Мексика - Лига де Экспансион
Леонес Негрос
77'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Тапатио
49'
59'
Счет после первого тайма 0:0
Тапатио
49'
Тапатио
59'
Леонес Негрос
77'
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,5
Текстовая трансляция
3'
Леонес Негрос - Угловой
13'
Леонес Негрос - Угловой
16'
Тапатио - Угловой
22'
Леонес Негрос - Угловой
33'
Тапатио - Угловой
36'
Тапатио - Угловой
45+3'
Леонес Негрос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Тапатио - Угловой
49'
Тапатио - 1-ый Гол
55'
Леонес Негрос - Угловой
59'
Тапатио - 2-ой Гол
69'
Леонес Негрос - Угловой
77'
Леонес Негрос - 3-ий Гол
90'
Леонес Негрос - Угловой
90+4'
Леонес Негрос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,5
Превью матча Леонес Негрос — Тапатио
История последних встреч
Леонес Негрос
Тапатио
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Леонес Негрос
1:1
Тапатио
Статистика матча
Атаки
121
86
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу