Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Marek Chybinski — Адам Duch . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Marek Chybinski — Адам Duch

Команда Marek Chybinski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Адам Duch, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Адам Duch, в том матче победу одержали гостьи.