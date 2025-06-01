Смотреть онлайн Petr Vanek - Adam Kosacky 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Petr Vanek — Adam Kosacky . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Превью матча Petr Vanek — Adam Kosacky
Команда Petr Vanek в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Adam Kosacky, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Adam Kosacky, в том матче победу одержали гостьи.