Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Марер Кулисек — Ондрей Фиклик . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Марер Кулисек — Ондрей Фиклик

Команда Марер Кулисек в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Ондрей Фиклик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Ондрей Фиклик, в том матче победу одержали хозяева.