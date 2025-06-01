Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Брайан Раман — Джон О'Ши . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Брайан Раман — Джон О'Ши

Команда Брайан Раман в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Джон О'Ши, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Брайан Раман, в том матче сыграли вничью.