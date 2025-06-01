Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Филип Чернота — David Jicha . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Филип Чернота — David Jicha

Команда Филип Чернота в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда David Jicha, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды David Jicha, в том матче победу одержали гостьи.