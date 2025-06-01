Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Andrzej Krezel — Fabian Sikora . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

Превью матча Andrzej Krezel — Fabian Sikora

Команда Andrzej Krezel в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Fabian Sikora, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Andrzej Krezel, в том матче победу одержали гостьи.