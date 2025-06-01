Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Мирослав Хорейши — Якуб Зелинка . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Мирослав Хорейши — Якуб Зелинка

Команда Мирослав Хорейши в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Якуб Зелинка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Мирослав Хорейши, в том матче победу одержали гостьи.