Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Martin Stusek — Томас Воржишек . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Martin Stusek — Томас Воржишек

Команда Martin Stusek в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Томас Воржишек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Martin Stusek, в том матче победу одержали хозяева.