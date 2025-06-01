Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Valeri Goncharov - Shakeel Japanwala 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Valeri GoncharovShakeel Japanwala . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Valeri Goncharov
Завершен
3 : 1
01 июня 2025
Shakeel Japanwala
Превью матча Valeri Goncharov — Shakeel Japanwala

История последних встреч

Valeri Goncharov
Valeri Goncharov
Shakeel Japanwala
Valeri Goncharov
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Valeri Goncharov
Valeri Goncharov
3:2
Shakeel Japanwala
Shakeel Japanwala
Обзор
Комментарии к матчу
