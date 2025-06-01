01.06.2025
Смотреть онлайн Aleksandr Sapezhnikov - Rags Mohanty 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Aleksandr Sapezhnikov — Rags Mohanty . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
3 : 1
01 июня 2025
Превью матча Aleksandr Sapezhnikov — Rags Mohanty
История последних встреч
Aleksandr Sapezhnikov
Rags Mohanty
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Aleksandr Sapezhnikov
3:1
Rags Mohanty
Комментарии к матчу