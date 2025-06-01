Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Алек Смолл — Джон О'Ши . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Алек Смолл — Джон О'Ши

Команда Алек Смолл в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Джон О'Ши, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Алек Смолл, в том матче победу одержали хозяева.