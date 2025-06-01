Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Милан Клемент — Karel Kapras . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Милан Клемент — Karel Kapras

Команда Милан Клемент в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Karel Kapras, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Karel Kapras, в том матче победу одержали гостьи.