Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Мирослав Сайрус — Ondrej Pros . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Мирослав Сайрус — Ondrej Pros

Команда Мирослав Сайрус в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ondrej Pros, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Ondrej Pros, в том матче победу одержали гостьи.