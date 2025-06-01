Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Yurii Holovatiuk - Lukas Babicka 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Yurii HolovatiukLukas Babicka . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Yurii Holovatiuk
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Lukas Babicka
Превью матча Yurii Holovatiuk — Lukas Babicka

Команда Yurii Holovatiuk в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Lukas Babicka, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Lukas Babicka, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Yurii Holovatiuk
Yurii Holovatiuk
Lukas Babicka
Yurii Holovatiuk
3 побед
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Lukas Babicka
Lukas Babicka
0:3
Yurii Holovatiuk
Yurii Holovatiuk
Обзор
01.06.2025
Lukas Babicka
Lukas Babicka
2:3
Yurii Holovatiuk
Yurii Holovatiuk
Обзор
31.05.2025
Yurii Holovatiuk
Yurii Holovatiuk
3:1
Lukas Babicka
Lukas Babicka
Обзор
Комментарии к матчу
