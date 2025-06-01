01.06.2025
Смотреть онлайн Dallas Trinity Women - Carolina Ascent Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Dallas Trinity Women — Carolina Ascent Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Dallas Trinity Women
20'
54'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Carolina Ascent Women
90+3'
Счет после первого тайма 1:0
Carolina Ascent Women
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Dallas Trinity Women - Угловой
6'
Dallas Trinity Women - Угловой
7'
Dallas Trinity Women - Угловой
17'
Dallas Trinity Women - Угловой
20'
Dallas Trinity Women - 1-ый Гол
30'
Dallas Trinity Women - Угловой
34'
Carolina Ascent Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Carolina Ascent Women - Угловой
51'
Carolina Ascent Women - Угловой
53'
Dallas Trinity Women - Угловой
54'
Dallas Trinity Women - 2-ой Гол
61'
Dallas Trinity Women - Угловой
74'
Dallas Trinity Women - Угловой
79'
Dallas Trinity Women - Угловой
80'
Dallas Trinity Women - Угловой
90+3'
Carolina Ascent Women - Угловой
90+3'
Carolina Ascent Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Dallas Trinity Women — Carolina Ascent Women
Статистика матча
Атаки
118
110
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу