Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Дмитро Пархоменко — Кирил Дарин . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Дмитро Пархоменко — Кирил Дарин

Команда Дмитро Пархоменко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Кирил Дарин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Дмитро Пархоменко, в том матче победу одержали гостьи.