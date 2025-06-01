Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Томас Огроцкий — Robin Pacha . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Томас Огроцкий — Robin Pacha

Команда Томас Огроцкий в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Robin Pacha, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Томас Огроцкий, в том матче победу одержали гостьи.