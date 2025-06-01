Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Степан Каленский — Martin Vyskocil . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

Превью матча Степан Каленский — Martin Vyskocil

Команда Степан Каленский в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Martin Vyskocil, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Martin Vyskocil, в том матче победу одержали гостьи.