Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Филип Сикора 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej Wisniewski — Филип Сикора . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Филип Сикора
Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Филип Сикора, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.