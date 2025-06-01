Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Ростислав Нежгода — Bartlomiej Wisniewski . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Нежгода — Bartlomiej Wisniewski

Команда Ростислав Нежгода в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Bartlomiej Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.