Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Sebastian Krupa . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Sebastian Krupa

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Sebastian Krupa, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Sebastian Krupa, в том матче победу одержали хозяева.