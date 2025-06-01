Смотреть онлайн Damian Bucko - Marek Chybinski 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Damian Bucko — Marek Chybinski . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Damian Bucko — Marek Chybinski
Команда Damian Bucko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Marek Chybinski, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали гостьи.