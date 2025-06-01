Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Juszczyk — Sebastian Krupa . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Juszczyk — Sebastian Krupa

Команда Krzysztof Juszczyk в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Sebastian Krupa, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Sebastian Krupa, в том матче победу одержали гостьи.