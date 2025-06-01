Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дамьян Фира — Michal Oracz . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Дамьян Фира — Michal Oracz

Команда Дамьян Фира в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Michal Oracz, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Дамьян Фира, в том матче победу одержали хозяева.