Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Roman Wiza - Jakub Michalski 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Roman WizaJakub Michalski . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Roman Wiza
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Jakub Michalski
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Roman Wiza — Jakub Michalski

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Jakub Michalski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Roman Wiza, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Roman Wiza
Roman Wiza
Jakub Michalski
Roman Wiza
3 побед
2 побед
60%
40%
01.11.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
3:2
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
01.11.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
3:1
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
01.06.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
0:3
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
31.05.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
1:3
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
31.05.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
3:0
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Челмет ХК Челмет
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
29 Ноября
11:00
Аль-Хилал Аль-Хилал
Аль Фатех Аль Фатех
29 Ноября
17:40
Финикс Санз Финикс Санз
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
29 Ноября
05:30
Юта Юта
Даллас Даллас
29 Ноября
04:07
Омские Ястребы U20 Омские Ястребы U20
Локо U20 Локо U20
29 Ноября
10:00
Белые Медведи U20 Белые Медведи U20
Авто U20 Авто U20
29 Ноября
11:00
Нэшвилл Нэшвилл
Чикаго Чикаго
29 Ноября
04:07
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
29 Ноября
03:40
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Уимблдон Уимблдон
29 Ноября
18:00
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Юта Джаз Юта Джаз
29 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA