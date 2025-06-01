01.06.2025
Смотреть онлайн Платенсе - CA Lito 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Primera Division Amateur: Платенсе — CA Lito . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
21'
CA Lito - Угловой
30'
CA Lito - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
CA Lito - Угловой
64'
CA Lito - Угловой
73'
Платенсе Montevideo - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Платенсе — CA Lito
Статистика матча
Атаки
102
80
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу