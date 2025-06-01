Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Платенсе - CA Lito 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Primera Division Amateur: ПлатенсеCA Lito . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Primera Division Amateur
Платенсе
73'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
CA Lito
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Платенсе Montevideo icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
21'
Угловой
CA Lito - Угловой
30'
Угловой
CA Lito - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
CA Lito - Угловой
64'
Угловой
CA Lito - Угловой
73'
Платенсе Montevideo - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Платенсе — CA Lito

Статистика матча

Атаки
102
80
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
29 Ноября
23:00
Монреаль Монреаль
Колорадо Колорадо
29 Ноября
23:07
Aaron Bowen Aaron Bowen
Tom Cowling Tom Cowling
29 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA