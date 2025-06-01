Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Ян Крол — Дмитро Деревинский . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Ян Крол — Дмитро Деревинский

Команда Ян Крол в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Дмитро Деревинский, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Ян Крол, в том матче победу одержали гостьи.