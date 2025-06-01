Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Симон Радло — Grzegorz Poliniewicz . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Симон Радло — Grzegorz Poliniewicz

Команда Симон Радло в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Grzegorz Poliniewicz, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Grzegorz Poliniewicz, в том матче победу одержали хозяева.