01.06.2025
Смотреть онлайн CD Ciclos - Реал Сантуарио 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Региональная лига: CD Ciclos — Реал Сантуарио . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Региональная лига
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
11'
CD Ciclos - 1-ый Гол
17'
Реал Сантуарио - Угловой
28'
CD Ciclos - Угловой
29'
Реал Сантуарио - Угловой
30'
Реал Сантуарио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
CD Ciclos - Угловой
50'
Реал Сантуарио - 2-ой Гол
52'
Реал Сантуарио - 3-ий Гол
56'
CD Ciclos - Угловой
57'
Реал Сантуарио - 4-ый Гол
58'
CD Ciclos - Угловой
70'
Реал Сантуарио - 5-ый Гол
84'
Реал Сантуарио - Угловой
88'
CD Ciclos - 6-ый Гол
90'
CD Ciclos - 7-ый Гол
Превью матча CD Ciclos — Реал Сантуарио
Статистика матча
Атаки
118
107
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу