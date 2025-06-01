Смотреть онлайн Adam Kosacky - Petr Vanek 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Adam Kosacky — Petr Vanek . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .
Превью матча Adam Kosacky — Petr Vanek
Команда Adam Kosacky в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Petr Vanek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Petr Vanek, в том матче победу одержали хозяева.