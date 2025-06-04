04.06.2025
Смотреть онлайн Конкордия (20) - Шапекоэнсе (20) 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Конкордия (20) — Шапекоэнсе (20), 9 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Бразилия - Лига U20
Завершен
0 : 3
04 июня 2025
Шапекоэнсе (20)
37'
73'
86'
Текстовая трансляция
10'
Конкордия (20) - Угловой
17'
Конкордия (20) - Угловой
25'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
29'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
30'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
36'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
37'
Шапекоэнсе (20) - 1-ый Гол
39'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
45'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
57'
Конкордия (20) - Угловой
69'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
69'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
73'
Шапекоэнсе (20) - 2-ой Гол
81'
Шапекоэнсе (20) - Угловой
86'
Шапекоэнсе (20) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 5,1
Статистика матча
Атаки
34
57
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
4
6
