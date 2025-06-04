Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Конкордия (20) - Шапекоэнсе (20) 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Конкордия (20)Шапекоэнсе (20), 9 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бразилия - Лига U20
Конкордия (20)
Завершен
0 : 3
04 июня 2025
Шапекоэнсе (20)
37'
73'
86'
Смотреть онлайн
Шапекоэнсе (20) icon
37'
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
Шапекоэнсе (20) icon
73'
Шапекоэнсе (20) icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3 : 5,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Конкордия (20) - Угловой
17'
Угловой
Конкордия (20) - Угловой
25'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
29'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
30'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
36'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
37'
Шапекоэнсе (20) - 1-ый Гол
39'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
45'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
57'
Угловой
Конкордия (20) - Угловой
69'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
69'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
73'
Шапекоэнсе (20) - 2-ой Гол
81'
Угловой
Шапекоэнсе (20) - Угловой
86'
Шапекоэнсе (20) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 5,1

Превью матча Конкордия (20) — Шапекоэнсе (20)

Статистика матча

Атаки
34
57
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
