01.06.2025
Смотреть онлайн FC Juniper - Ванеагу Юнайтед 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: FC Juniper — Ванеагу Юнайтед . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:28 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
FC Juniper
14'
Ванеагу Юнайтед
43'
Счет после первого тайма 1:1
FC Juniper
60'
FC Juniper
64'
Ванеагу Юнайтед
85'
Матч закончился со счётом 3:2
13'
FC Juniper - Угловой
14'
FC Juniper - 1-ый Гол
18'
FC Juniper - Угловой
32'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
43'
Ванеагу Юнайтед - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
56'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
58'
Ванеагу Юнайтед - Угловой
60'
FC Juniper - 3-ий Гол
61'
FC Juniper - Угловой
64'
FC Juniper - 4-ый Гол
85'
Ванеагу Юнайтед - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча FC Juniper — Ванеагу Юнайтед
История последних встреч
FC Juniper
Ванеагу Юнайтед
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.10.2025
Ванеагу Юнайтед
2:2
FC Juniper
Статистика матча
Атаки
80
79
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
5
8
