01.06.2025

Смотреть онлайн ФК Лаутока - Рева 01.06.2025. Прямая трансляция

Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Фиджи по футболу: ФК Лаутока — Рева. Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени.

МСК
Кубок Фиджи по футболу
ФК Лаутока
27'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Рева
Смотреть онлайн
ФК Лаутока icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Рева FC - Угловой
12'
Угловой
Рева FC - Угловой
13'
Угловой
Рева FC - Угловой
13'
Угловой
Рева FC - Угловой
14'
Угловой
Рева FC - Угловой
16'
Угловой
Рева FC - Угловой
17'
Угловой
Рева FC - Угловой
18'
Угловой
Рева FC - Угловой
27'
ФК Лаутока - 1-ый Гол
31'
Угловой
Рева FC - Угловой
37'
Угловой
Рева FC - Угловой
45+3'
Угловой
Рева FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
55'
Угловой
Рева FC - Угловой
86'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
90+5'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
90+9'
Угловой
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2

Превью матча ФК Лаутока — Рева

История последних встреч

ФК Лаутока
ФК Лаутока
Рева
ФК Лаутока
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.07.2025
Рева
Рева
0:0
ФК Лаутока
ФК Лаутока
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Лаутока ФК Лаутока
45%
Рева Рева
55%
Атаки
62
52
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу
