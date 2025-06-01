01.06.2025
Смотреть онлайн ФК Лаутока - Рева 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Кубок Фиджи по футболу: ФК Лаутока — Рева . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Фиджи по футболу
ФК Лаутока
27'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
12'
Рева FC - Угловой
12'
Рева FC - Угловой
13'
Рева FC - Угловой
13'
Рева FC - Угловой
14'
Рева FC - Угловой
16'
Рева FC - Угловой
17'
Рева FC - Угловой
18'
Рева FC - Угловой
27'
ФК Лаутока - 1-ый Гол
31'
Рева FC - Угловой
37'
Рева FC - Угловой
45+3'
Рева FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
55'
Рева FC - Угловой
86'
ФК Лаутока - Угловой
90+5'
ФК Лаутока - Угловой
90+9'
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2
Превью матча ФК Лаутока — Рева
История последних встреч
ФК Лаутока
Рева
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.07.2025
Рева
0:0
ФК Лаутока
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
62
52
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу