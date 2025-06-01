Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн ФК Лабаса - ФК Надрога 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиКубок Фиджи по футболу: ФК ЛабасаФК Надрога . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Фиджи по футболу
ФК Лабаса
27'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
ФК Надрога
34'
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Лабаса icon
27'
ФК Надрога icon
34'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
ФК Надрога icon
72'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
14'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
24'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
27'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
27'
ФК Лабаса - 1-ый Гол
34'
ФК Надрога - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
70'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
72'
ФК Надрога - 3-ий Гол
79'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
82'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
86'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
86'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3

Превью матча ФК Лабаса — ФК Надрога

Команда ФК Лабаса в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды ФК Лабаса, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Лабаса
ФК Лабаса
ФК Надрога
ФК Лабаса
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
ФК Лабаса
ФК Лабаса
2:0
ФК Надрога
ФК Надрога
Обзор

Статистика матча

Атаки
56
58
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
29 Ноября
23:00
Монреаль Монреаль
Колорадо Колорадо
29 Ноября
23:07
Aaron Bowen Aaron Bowen
Tom Cowling Tom Cowling
29 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA