Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Кубок Фиджи по футболу : ФК Лабаса — ФК Надрога . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Лабаса — ФК Надрога

Команда ФК Лабаса в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды ФК Лабаса, в том матче победу одержали хозяева.