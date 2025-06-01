01.06.2025
Смотреть онлайн Сан Фернандо Гандбол Женщины - AA Quilmes - Женщины 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Лина де Онор Дамас Плата - Апертура - Женщины: Сан Фернандо Гандбол Женщины — AA Quilmes - Женщины . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Лина де Онор Дамас Плата - Апертура - Женщины
Завершен
19 : 30
01 июня 2025
Превью матча Сан Фернандо Гандбол Женщины — AA Quilmes - Женщины
Комментарии к матчу