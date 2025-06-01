Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball : Оклахома — Норт Каролина . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Оклахома — Норт Каролина

Команда Оклахома в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Норт Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Норт Каролина, в том матче победу одержали хозяева.